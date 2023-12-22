【時報記者莊丙農台北報導】「國際碳權交易平台」今天正式啟動，台灣證券交易所也是台灣碳權交易所董事長林修銘表示，「國際碳權交易平台」對我國產業發展至關重要，對內而言，國際碳權交易平台可以幫助我國產業符合國際供應鏈、產品碳中和及ESG等要求，並提供廣大的中小企業便利取得碳權的合法管道，以後無須大費周章赴海外開戶取得碳權。他也表示，台灣碳權交易平台有接軌國際、「信託帳戶」交易及「子帳戶」架構設計等三大特色，國際碳權交易平台將成為日後銜接國際淨零減碳交易窗口，深化參與國際事務程度，提升國際能見度。
林修銘指出，國際碳定價機制發展已行之有年，各國近年亦積極成立碳權交易平台，例如新加坡、韓國，日本、馬來西亞、印尼等亞洲國家近期也都推出碳交易平台，台灣今天開板的國際碳權交易平台，具有以下特色：
1.接軌國際，採美元計價交易平台：鑑於國際上碳權市場多以美元計價，「國際碳權交易平台」亦以美元為交易貨幣，除吸引更多買、賣家加入台灣市場外，更有利於我國碳權市場國際化。
2.保障買賣雙方交易安全，採「信託帳戶」交易：為確保買方資金且取得賣方信任，參採國際常用的信託帳戶（Trust AccountTrust Account）方式進行交易，保障買賣雙方交易安全。
3.妥善管理帳戶平台，採「子帳戶」架構設計：「國際碳權交易平台」編碼原則充分運用虛擬帳戶、法人統編及交易類型，有效掌握及整合「碳權流」及「金流」，是我國第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台，為我國日後淨零減碳之路取得重大進展，其相關設計理念及作業方式並可進一步應用於未來「國內碳權交易平台」上。
除此之外，碳交所對我國的價值體現在其他層面，首先，人才是淨零減碳的「基礎工程」，致力於教育及人才培育，透過在北、中、南各地舉辦論壇，促進交流與對話，並提供通識、證照及專業主題等三種類型課程，讓企業對碳管理與碳權交易有全面的理解，為我國的淨零轉型提供更堅實的基礎；其次，藉由引入「排碳有價」之機制，進一步激勵企業投入低碳創新技術，加速形成低碳新興產業聚落，帶動綠色經濟的正向循環。
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