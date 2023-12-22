日本正受到「10年來最強寒流」侵襲，從21日起，北方的北海道到南方的九州都受到影響，知名觀光景點如岐阜縣合掌村、鳥取縣鳥取砂丘都降下大雪，吸引遊客駐足。而在南韓首爾，22日清晨的氣溫則是降到攝氏負15度，許多上班族都頂著寒風無奈出門。

日本放送協會（NHK）、TBS報導，受到嚴冬寒流及冬季氣壓增強影響，從西日本到北日本的日本海一側地區這兩天紛紛降下大雪，日本氣象廳發布了強降雪情報，涵蓋新瀉縣、富山縣、京都府、廣島縣等13個府縣，預計將持續到23日。

即使下著大雪，岐阜縣合掌村仍可見觀光人潮。

不過即使天氣冷颼颼，不少遊客還是玩得不亦樂乎。著名的世界遺產、岐阜縣合掌村（白川村）仍可看到來自東南亞等國家的觀光客絡繹不絕。截至22日上午，合掌村降雪量已達52公分，當地人表示，下了這麼多雪，「終於開始有冬天的感覺了。」

富士新聞網報導，熊本縣八代市的小學生畢生第一次看到下雪，興奮地摘下帽子拿來裝雪。另外在鳥取縣著名景點鳥取砂丘，也罕見降下大雪，土黃色的砂丘點綴著夢幻白雪，讓不少遊客驚喜歡呼。

一名來自滋賀縣的遊客表示，過去只在夏天拜訪過鳥取砂丘，這是第一次看到白雪和黃沙的對比，「選擇來鳥取玩真是選對了」。

南韓也迎來今年入冬最冷的一天，首都圈、江原道內陸山區、忠清北部、慶北北部地區晨間最低氣溫攝氏零下15度，全國白天最高溫預期為零下9度至零下2度，加上強風影響，體感溫度更低，首爾街頭一早上班族穿著厚重大衣，全身包得緊緊出門。