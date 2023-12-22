【時報-台北電】中國人民銀行持續維繫年末資金流動性合理充裕，22日兩期逆回購總規模3310億元(人民幣，下同)；本周累計淨投放3060億元。

人行以利率招標方式同步展開7、14天期逆回購，分別為400億元、2910億元，中標利率持平在1.8%、1.95%。

今有500億元逆回購到期，公開市場將實現淨投放2810億元。

香港信報指出，12月25日(下周一)，人行偕同政部招標的中央國庫現金定存高達1800億元，改寫單期新高。(編輯：廖小蕎)

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