【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期定息抵押貸款平均新造利率為6.67%，創下6個月來新低。房地美首席經濟學家Sam Khater表示，本周30年期抵押貸款利率連續兩周低於7%是好消息，，這意味著潛在的住房買家擁有較好的負擔能力。

●世界大型企業聯合會公布，美國11月領先指標下滑0.5%，超出市場預期的跌0.4%。

●費城聯準銀行12月製造業指數為-10.5，低於市場預期的-3和11月的-5.9。其中，新訂單分項指數為-25.6，低於11月+1.3。就業分項指數為-1.7，低於11月的+0.8。投入價格指數為+25.1，高於11月為+14.8。6個月狀況指數為+12.1，高於11月的-2.1。6個月資本支出展望指數為-7.5，低於11月的-1.3。

●美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值從5.2%下修至4.9%，低於市場預期的增長5.2%。第三季個人消費支出（PCE）價格指數終值為上漲2.6%，略高於第二季的漲2.5%，但低於市場預期的漲2.8%。核心PCE價格指數終值為上漲2%，較第二季的漲3.7%大幅回落，並低於市場預期為漲2.3%。

●美國勞工部公布，上周（截至12月16日）初次請領失業給付人數周增2000人，為20.5萬人，少於市場預期的21.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.2萬人，周減1500人。截至12月9日止當周，美國續領失業金人數周減1000人，為186.5萬人，少於市場預期的188萬人。

●根據環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的交易數據顯示，11月人民幣在全球支付交易的占比從10月的3.6%升至4.6%，超越日圓（占比3.4%），創下人民幣占比的最高記錄，亦為2022年初以來人民幣首次成為國際支付的第四大貨幣。美元以高達47%的占比保持其領先地位，歐元（占比23%）和英鎊（占比7.15%）緊追在後。

●市場觀望周五發布的PCE通膨數據，以及美股強勁反彈使避險需求降溫，周四美元指數跌0.6%，報101.8，創下一周新低。

●受美元回落提振，周四紐約期金收漲0.2%，報每盎司2051.3美元。現貨金收漲0.71%，報每盎司2045.81美元，盤中一度站上2046.02美元。

●非洲國家安哥拉退出石油輸出國組織（OPEC），被視為是該組織影響力減弱的跡象，受此影響，周四國際油價結束連漲3天的升勢。周四紐約期油收跌33美分或0.44%，報每桶73.89美元，盤中一度大跌2.4%至72.44美元。倫敦布蘭特期油收跌31美分或0.39%，報每桶79.39美元。