「台中十大伴手禮」今年報名店家大爆棚、超過200家，其中，歐客佬精品咖啡一路過關斬將、勇奪2024年第15屆十大伴手禮「金口碑獎」的肯定！

歐客佬精品咖啡為歡慶連續五年得獎，加上適逢歐客佬14周年慶，除了原周年慶優惠外，今（22）日宣布再加碼推出農場、精品咖啡豆、精品掛耳咖啡「買一送一」，感恩回饋活動從今日起至12月24日，連續三天優惠不手軟！

總公司在台中的歐客佬，成立於2009年，連續五年在台中十大伴手禮競賽中獲獎，往年無論「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」，歐客佬都是包辦獎項以大滿冠領先，成為台中十大伴手禮的常勝軍。

歐客佬精品咖啡執行長王信鈞表示，歐客佬持續參與國際競標、各項世界咖啡賽事、世界各國咖啡莊園的競標外，也長期深耕與產地農民契作創永續價值！在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農合作，建立與小農直接採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的咖啡。

不僅如此，王信鈞表示，歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，採取咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有全世界咖啡品項最多的咖啡商；濾泡式掛耳咖啡品項更是多達上百種，是店內人氣熱銷商品，輕鬆沖泡方便，杯杯就像現磨一樣新鮮。