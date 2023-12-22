大盤在萬七留連忘返，好想看到萬八煙火綻放啊！存股族想賺更多，也有7%高息股可撿。價值投資達人股海老牛以5大條件，預測明年適合定存的7%高殖利率股，共有10檔，以揚博、根基、晶采為例，皆是連13年、連17年、連10年配發股利，股價、獲利和股利都連年成長，對股東也大方，目前本益比僅8-13倍，最好3大買點也曝光。

股海老牛在YouTube影片表示，11月大盤連日漲不停，指數一路攻上去年3月的高點，單從月線圖來看，近2年拉出巨型的V字型走勢，今年只剩下6個交易日，能不能看到萬八煙火噴發呢？確實令人期待~

不過，比起指數型ETF的存股投資，老牛還是喜歡「自組」抱緊股的方式，長期績效勝過大盤的機會高很多。一直以來，老牛所秉持的投資原則：「獲利成長→股利增加→股價上漲！」而每年底老牛也會藉由選股策略，提前預估隔年度的7%高殖利率定存股，有機會享受未來「左領股息、右賺價差」的好處。

要如何找出7%高殖利率的個股呢？主要有5大篩選條件：

1、去年EPS>1元：過去賺取足夠的獲利來發放給股東。

2、前3季盈餘較去年成長：盈餘成長有機會帶動股利給得越多。

3、近2年盈餘發放率大於50%：公司願意將盈餘分享給股東，但也不可過度發放。

4、本益比<14倍：盡量挑選相對便宜的股票。

5、預估殖利率7~15%：目標是大於7%的高殖利率，但也要避開過於誇張的公司。

上述5種條件，考量範圍涵蓋獲利成長性、盈餘配發表現、股價位階、預估殖利率等，篩選出來總共有100多檔個股，老牛會再從中精心挑選10檔，納入隔年度的7%高殖利率股清單，並符合風險分散原則。

老牛以揚博、根基、晶采等3檔為例，解析如下：

◎第1檔：揚博（2493）

是設備及材料製造商，提供PCB濕製程設備，產業所需要的設備及材料。全球市占率達4成。揚博是老牛唯一連2年都有入選的7%高息股，主要來自全球PCB板應用需求提升，有助揚博營收獲利持續增加。

以今年前3季EPS 4.8元來看，明顯高於去年同期的3.86元，預期第4季只要穩穩賺，獲利仍然大幅成長，這也是為何揚博今年股價上漲8成，股價動能就是來自於獲利突飛猛進。

目前本益比13倍，符合低於14倍的條件，代表股價相對低位階。近5年平均現金股利2.85元，今年配息4元，配發金額連同獲利提升。依過去盈餘配發率8-9成，明年股利有機會大增。所以老牛預估明年股利為5.5元，換算殖利率就是7%左右。

揚博近年股利走勢（股海老牛提供）

◎第2檔：根基（2546）

主要承攬住宅興建、企業廠房興建、公共工程標案等，今年股價再漲5成，是老牛長年抱緊標的。

根基也是老牛的前年7%高息股，由於近2年盈配率下滑至5成，不過今年再度被納入清單，主因來自高殖利率的表現。

其實根基在營造業算是績優生，連4年獲利成長，從3.79元一路翻倍賺至去年8.98元，目前在手訂單仍有300億元，預期將貢獻到明年。目前本益比8倍，遠低於設定的14倍門檻，股價仍然是低位階。

根基近5年平均現金股利3.27元，今年配息4.15元，配發金額連同獲利提升。今年前3季EPS 5.62元，高於去年同期4.8元。老牛同樣預估根基明年股利5.5元，換算殖利率也是7%左右。

根基近年股利走勢（股海老牛提供）

◎第3檔：晶采（8049）

為中小尺寸利基型面板模組廠（LCM），鎖定利基型面板需求，產品主要應用於醫療儀器、工業設備、及生活家電應用等。晶采專攻利基型面板，對客製化需求較高，因此產品單價通常也比一般面板還高，訂單週期穩定。

今年累季營收雖然較去年略為下滑，不過前3季累計EPS 2.81元，略高於去年同期2.8元；加上面板業預期明年仍有機會回溫，2024年應仍然維持高配息及高殖利率。目前本益比10倍，符合低於14倍的條件，股價仍然是低位階。

晶采近5年平均現金股利2.11元，今年配息3元，配發金額連同獲利提升。所以老牛預估明年股利3元，換算殖利率來到8%。股價如果再跌，預估殖利率就會更高。

晶采近年股利走勢（股海老牛提供）

另外，老牛再分享3個關鍵買進價位的判斷方法：

（1）找出合理價：透過《股海老牛》App就能找到「股利價值線」功能，建議以「合理偏低」以下的價位入手，才能買在相對安全的位階。

（2）整數大關：整數關就是以10元或100元的倍數，通常市場心理會有預期支撐的機會。白話文來說，就是大家會等到股價拉回整數關卡，例如50元、60元、100元，看到突破就能順勢推升股價囉！

（3）均線黃金交叉：倘若技術面的月線穿過季線，也就是短均超越長均，那麼趨勢就能代表由空轉多，這時市場進場推升的力道也會變強。

不過老牛必須提醒，這是過去投資經驗的觀察；實務上較為複雜，仍然有機會震盪，僅供參考。

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※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。