據綜合報導，近期法人狂賣ETF，群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）也在其中，昨(21)日來看，2檔分別是三大法人賣超前2名的ETF；有網友憂慮，現在還能買嗎？財經部落客雪倫認為，外資先前大買00929是做短不做常，現在不賣更待何時；但若投資人知道投資目的，法人賣股與否就與自己無關；她也分享上述2檔的合理價供網友參考。
◎以下為「財經雪倫」粉專原文：
二檔熱門高股息ETF合理價，今天不談日本旅遊，談月配高股息ETF 00929
這週雪倫上的YT片（00929高點開始連買三個月結果會如何），幾位投資朋友有類似的留言：「最近（法人）外資一直賣，所以不宜買，這檔不行了」；雪倫分享幾個看法：
1.ETF是追蹤指數，如果溢價太高，造巿商就需要做調節，讓巿價貼近淨值，這時候會賣ETF。
2.如果是外資的話，有可能是年底作帳行情，所以會賣。
3.先前外資大買00929 ，外資多是做短不做長，假設先前買17元多，現在19元，有賺當要賣，加上年底要回報總公司今年的收益，這時候不賣，要留到什麼時候呢？
雪倫覺得做任何投資最重要的是「要知道投資目的」，如果投資00929是長期投資、為了月配息，那就不是做短線賺價差，那法人（外資）賣不賣，跟我們也没關係；如果認同所買的標的，反而要趁有撿便宜的機會進場；雪倫這二天看到00919換成分股以及換股原因，我個人覺得00919經理人蠻用心的，我認同換股原因、加減碼的個股、新成分股，所以今天進場掛單，不知道有没有買到。
我的投資方法還是一樣設定好這檔ETF的合理價；以00929來說，如果標榜7%殖利率，反算合理價18.85元內；以00919來說，如果標榜10%殖利率，反算合理價22元內（最好21.5元）。
※本文獲得「財經雪倫」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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