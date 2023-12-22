【時報記者王逸芯台北報導】根據市調機構出具11月全台實體通路手機銷售數據顯示，11月全台灣實體通路共銷售44.6萬支智慧型手機，比起10月少了8萬多支約16%，不僅如此，銷售額更是下滑了近兩成。

資料顯示，11月台灣智慧型手機市場前二十名銷售排行並沒有太大變動，賣最好的是蘋果iPhone、一舉拿下9席，三星則有7席，位居第二，剩下的4席則是由OPPO、vivo與Redmi瓜分。

11月全台智慧型手機銷售前三名依舊是Apple iPhone 15系列，包含iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 Pro 256GB與iPhone 15 128GB，而iPhone 14 128GB仍拿下第十一名的位置。

非蘋部分，三星賣最好的是Galaxy A54 256GB，搶下第三名位置，而Galaxy S24系列雖然即將推出，但因為價格正處於甜蜜點，Galaxy S23 Ultra還是奪下了第十六名，成為最熱銷Android旗艦，另外，摺疊手機Galaxy Z Flip5 256GB也重返第十九名。

除蘋果和三星之外，還有第十名的OPPO Reno10 Pro 256GB、第十五名的vivo Y27 128GB、第十七名的Redmi 12C 64GB，以及第二十名的OPPO A78 128GB。