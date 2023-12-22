今年台股掀起AI狂潮，電子科技大廠無不「AI」，然電腦大廠宏碁（2353）8月中宣布，以每股40.05元，認購統振（6170）私募普通股1000萬股，總金額達4.05億元，持股10%成為最大單一股東。宏碁在公開資訊觀測站表示，參與私募，是為了發展金融科技所需相關技術，並與統振合作拓展相關業務海外市場。

統振目前是台灣移工匯兌業務的一哥，宏碁成為最大股東，就是看好移工的故鄉東南亞市場。台灣移工市場有多大？據勞動部統計，今年前10月台灣引進的移工超過75萬人，其中印尼、越南及菲律賓分居前三大，印尼約35%、越南約34%、菲律賓約20%，泰國則居第四，約有近1成。國發會預估，到2030年前，至少還要再引進40萬名外來人力，才有機會補足台灣勞動力缺口。

國發會預估，到2030年前，至少還要再引進40萬名外來人力，才有機會補足台灣勞動力缺口。（圖／黃耀徵攝）

法人分析，以台灣移工75萬人、每月3萬元計算，全年的移工資金將可達2700億元，如果移工可透過統振的匯款APP「QPAY」下單購買電腦，再由宏碁從海外發貨，統振就可從擴大「Q PAY」收益。同時統振也希望能透過宏碁全球布局的平台及品牌能力，進而擴展其他國家移工市場布局。

統振2023年第三季金融科技單季營收約4.5億元，季增20%、年增97%，由於匯款手續費是按筆計算，法人指出，這反映出Q pay的匯款筆數仍穩定成長。統振也分析，印尼及菲律賓的匯兌業務穩定成長，越南及泰國的成長速度有加速跡象。而是受惠於匯兌業務毛利超過60%，統振第三季毛利率33%、營業利益率10%、稅後歸屬於母公司淨利率21%，皆締歷年單季新高。

從統振近年來的股利配發，2022年每股配發2.1元現金股利，創下該公司掛牌以來的現金股利最高紀錄。法人指出，這也反映出Q pay的高毛利效應，對於提升獲利及股利都有所助益。

除了移工匯款業務外，統振也代理德國彩妝品及保健食品。（圖／翻攝自essence cosmetics臉書）

除了匯兌業務外，代理通路也是統振另一個營收主要來源，營收比重約達20%，其所代理之「Catrice」、「Essence」等德國彩妝品及德國百年藥廠「Doppelherz德之寶」保健食品等，也貢獻統振穩定的現金流。

展望2024年，統振指出，仍將著重在高穩定現金流之金融科技事業體，全力搶佔更多外籍移工匯兌市場的版圖，並積極與更多策略合作夥伴，將目光放眼海外移工輸入國，目前也正與合作夥伴規劃導入Q Pay商業模式，以朝向打造外籍移工金融科技生活圈為目標，同時也提升毛利率及整體獲利表現。

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