【時報記者莊丙農台北報導】邁達特(6112)子公司聚上雲繼今年7月取得Google Cloud指標性認證後，12月再度取得Google Cloud所頒發Google Workspace「數位工作轉型」專業認證。該認證顯示聚上雲已協助不少中小企業成功部署Google Workspace，透過雲端應用加速數位轉型，接軌新世代AI應用大勢。
聚上雲董事長楊敦凱表示，AI不僅是口號，實際落地應用的需求十分強勁，從Google官方資料中可見，Google Vertex AI上活躍的gen AI專案數量，於一季之間增加7倍以上。有鑑於此，聚上雲攜手Google Cloud加速衝刺企業Cloud、Big Data、AI新世代應用，繼今年7月取得Google Cloud Infrastructure Specialization 「基礎架構」專業認證後，聚上雲於短時間內再獲一張Google Cloud認證加持。
隨著Google至今最嶄新、最通用、最強大的LLM Gemini發布，Google將陸續把Gemini整合至Duet AI for Google Cloud/Google Workspace以及Vertex AI中，有望使更廣大的企業使用者受惠。楊敦凱表示，這類大型語言模型的計算需求，都將帶動雲端服務持續增長，因此，聚上雲將持續擴充Google生態系的技術含金量。
聚上雲副總經理朱驛清指出，本次成功取得Google Cloud「數位工作轉型」專業認證，顯示聚上雲為企業客戶所擬定的 Google Workspace前中後期遷移計畫、穩妥的搬遷排程、完善的教育訓練、資安評估等方面，均受到Google Cloud和第三方稽核單位高度肯定；也表示聚上雲具備持有Professional Google Workspace Administrator專業認證之人才，以及熟稔Google Workspace部署及搬遷的技術團隊，已締造不少優質的Google Workspace成功案例。
隨著AI技術持續疊加，聚上雲將持續賦能企業採用Duet AI for Google Workspace/Google Cloud以及Vertex AI等 Google生態系服務，透過AI/ML和數據分析與治理，優化企業部門和開發團隊的工作效能，大幅加速產業創新。
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