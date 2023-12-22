全球最大郵輪集團嘉年華（Carnival）21日公布財報，受惠於需求穩定，給業者調漲票價的空間，上一財年第四季（截至11月底）虧損收窄，營收也優於預期。

嘉年華同時看好本財年第一季（迄至明年2月）核心獲利，將比前一年同期成長逾2倍，激勵股價躍增7％，嘉年華股價今年上漲2倍以上。

嘉年華Q4淨損4,800萬美元，或每股虧損4美分，去年同期淨損16億美元或每股虧1.27美元，而據倫敦證交所集團（LSEG）數據，分析師原先預估嘉年華Q4每股虧損13美分。Q4營收54億美元，超越市場預估的53.1億美元。

儘管郵輪票價不斐，但相較大多數海外度假仍是較便宜實惠的選項，吸引年輕族群願花錢在這類旅遊初體驗。

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