【時報-台北電】盤中焦點股：
1.陽明(2609)：紅海航道危機未除，運價看漲，外資連續五天大買，今早買盤續旺，推升股價創本波新高58元。
2.南亞科(2408)：美國大廠美光大漲8.6%，激勵台股記憶體族群跳空開高大漲。盤中漲幅收斂至3%之內。
3.建準(2421)：AI伺服器前景亮，外資資金回籠，早盤快攻漲停，重返百元榮景。
4.友達(2409)：董事長預料明年面板產業景氣溫和成長，低基期及低價吸引買氣急升，帶量反攻。
5.系微(6231)：迎AI筆電換機潮，早盤衝上256元，改寫天價。
6.智冠(5478)：結盟榮剛，穩住經營權。每股智冠換2.2股榮剛。智冠開盤跌停170元。
7.榮剛(5009)：智冠結盟榮剛，穩住經營權。榮剛跳空開高大漲，賣壓大舉出籠致股價壓回。
8.裕隆(2201)：解散裕隆大陸投資公司，股價開高表態。
9.美隆電(2477)：新品出擊2024展望正向，早盤爆量大漲逾7%，創下2022年7月以來高價。
8.臺慶科(3357)：新品發酵，法人看明年營收獲利年增雙位數，昨日一根長紅K士氣大增，今早攻上120元登近5個月高點。
9.迎廣(6117)：AI伺服器題材再起，回檔整理結束，量能激增大漲9%。
10.神基(3005)：今年營收估創高、毛利率看增，投信連9買合計40545張，反彈半根漲停板。
11.北極星藥業-KY(6550)：董事會通過斥資20億元併購霖揚，早盤爆量攻頂。
12.宏達電(2498)：助攻華納音樂，打造虛擬偶像，股價揚近4%，站回半年線。
13.華義(3086)：遊戲聯運平台、代理日本手遊明年Q2上市，晨盤噴量漲約3.5%。
14.大宇資(6111)：寒假題材發威，早盤放量走高逾3%。
15.鈺太(6679)：下半年營收續揚，近來投資取得文曄科技股票1040張，股價一度漲停並創今年新高。
16.台化(1326)：大陸中止關稅減讓，股價開低。
17.中鴻(2014)：調漲鋼價並看好明年鋼市，但賣壓出籠，股價開低。
18.台積電(2330)：英特爾嗆聲其2奈米略勝台積公司。台積電現股隨ADR反彈。盤中漲3元至580元，受制5日線反壓。
19.祥碩(5269)：砸近17億參與文曄現增，持股比率維持逾19%，業外續看旺，股價強勢表現。
20.長榮(2603)：今早股價高點152.5元，並未再創高，仍接近填息關卡155元。
21.世芯-KY(3661)：決辦理現增參與發行海外存託憑證，暫定350~400萬股，股王仍受制5日線短壓。
22.健策(3653)：明年均熱片出貨量有望大幅增長，高檔修正結束，反彈站回700大關。
23.工信(5521)：手握逾400億公共工程案，漲多先在15元高檔蓄勢，早盤走強逾1%多方攻勢蠢動。
24.中砂(1560)：明年記憶體市場迎強勁復甦，有望帶動營運。早盤亦跟著台積電彈升。
25.元大金(2885)：投信連5日買超，今早買盤進駐，放量漲近1%。
26.玉山金(2884)：參與台灣首批碳權交易，購入5000噸碳權；外資昨賣超大幅縮手。早盤股價表現仍平淡。
27.佳和(1449)：打入特斯拉供應鏈，早盤股價走升，隨後賣壓湧現，股價翻黑。（編輯：沈培華）
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