【時報編譯張朝欽綜合外電報導】荷蘭半導體製造設備商艾司摩爾(ASML)在周四指出，將把首台最新型的「High-NA EUV」(高數值孔徑極紫外光微影系統)運送給英特爾(Intel)。
新型的微影機每台造價超過3億美元，將協助英特爾製造更小和更快的晶片。
艾司摩爾在X平台發表了一張照片，顯示該機器的一部分正從荷蘭的Veldhoven市總部出發，機器放在一個保護殼裡，周圍繫著一條紅帶。
艾司摩爾在聲明中說：「我們很高興、並自豪地把我們第一台High NA EUV系統運送給英特爾」。
艾司摩爾主導著全球微影系統市場，該機器使用雷射光來創造晶片的電路。High NA EUV機台組裝起來會比一輛卡車更大，目前正裝在250個獨立的箱子運輸，其中包括13個大型貨櫃。預計該系統將在2026年或2027年開始正式投入於商業晶片製造。
英特爾是在2022年首次下訂High NA EUV。已經下訂該款機台的大廠包括台積電(2330)、三星電子、SK海力士、美光。
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