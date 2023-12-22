【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數233.16點，漲1.53點；總計352家漲、280家跌、116家持平；委買10269796張、委賣5753359張；總成交值350.40億元。

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