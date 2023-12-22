【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17600.45點，漲56.71點；總計409家漲、421家跌、155家持平；委買34515851張、委賣20355951張；總成交值1212.09億元。

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