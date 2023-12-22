【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，事實是第三季GDP數據沒有上修且甚至被調降，這讓投資人放心，聯準會上周闡述的路線不會很快改變。
●AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，投資人昨天的說法是年底節日行情走了很長一段時間後的獲利了結，他認為此時投資人不會貿然逢低搶進，但也看好美股將強勢封關。
●國際權威評級機構惠譽表示，美國、歐元區和英國的政策利率自今年第三季以來一直維持不變，目前可能已經達到本輪緊縮周期的頂峰，因此聯準會、歐洲央行和英國銀行下一步動作應該是降息，但調降速度可能相當緩慢。
●摩根士丹利E*Trade交易與投資部門常務董事Chris Larkin在談到最新發布的GDP和就業數據時表示，這些數據仍然符合「經濟降溫將促使聯準會在近期內降息」的看法。在近來市場的飆升中，這樣的氛圍發揮了重要作用，儘管聯準會一直盡可能給這樣的預期降溫。
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