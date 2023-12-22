【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)11月營收431.5億元，月增2.4%，庫存已接近正常水位。2024年預估全球AI PC出貨量有望達5000萬台滲透率約19%。華碩有望受惠AI PC帶動硬體升級趨勢，伺服器業務已取得多項輝達AI伺服器產品認證供應商，有機會在政府/教育/AI標案上有所成長，或是打入Tier 2~3的CSP客戶。法人預估明年EPS上看33元。

外資指出，根據在2024年的亞洲報告中討論，2024年至2026年期間，個人電腦出貨量將呈現低單位數的增長，2024年預計年增長3%，這是在2022年和2023年，連續兩年大幅下滑之後的首度轉正成長。

外資指出，搭載更強大晶片、具備人工智慧計算塊的AI個人電腦可能對平均售價（ASP）（和利潤率）產生積極影響，但對出貨量的影響有限。預計在2024年初採用將受到限制。

至於Windows 10的終止生命周期（EOL）將於2024年下半年開始產生替換需求，但這通常會分散在兩年內。因此，不預期出貨量會出現突然的大幅增長。

由於今年的電腦設備個股強勁反彈，因此，外資對個人電腦製造商和品牌保持整體謹慎態度。

華碩（Asus）預測第四季度個人電腦銷售將同比增長20%，零組件同比增長10%，並預計營益率將繼續改善。而在伺服器業務方面，取得多項輝達AI伺服器產品認證供應商，有機會在政府/教育/AI標案上有所成長，或是打入Tier 2~3的CSP客戶。