【時報-台北電】廣汽集團召開第六屆董事會敲定2024年經營計畫，2024年是衝刺「十四五」規劃目標、加速建設「萬億廣汽」，將挑戰銷售成長10%的目標；其中，自主品牌預計實現銷售量超110萬輛，較去年同期成長超22%。
廣汽預估2023全年預計實現汽車產銷分別約為251.3萬輛和250.0萬輛，較去年同期分別成長1.3%和2.7%。其中，自主品牌預估銷售約89萬輛，自主品牌新能源車銷售佔自主品牌銷售的比例約58%，創歷史新高。（編輯：張嘉倚）
【時報-台北電】廣汽集團召開第六屆董事會敲定2024年經營計畫，2024年是衝刺「十四五」規劃目標、加速建設「萬億廣汽」，將挑戰銷售成長10%的目標；其中，自主品牌預計實現銷售量超110萬輛，較去年同期成長超22%。
廣汽預估2023全年預計實現汽車產銷分別約為251.3萬輛和250.0萬輛，較去年同期分別成長1.3%和2.7%。其中，自主品牌預估銷售約89萬輛，自主品牌新能源車銷售佔自主品牌銷售的比例約58%，創歷史新高。（編輯：張嘉倚）
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