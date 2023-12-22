【時報-台北電】22日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報2919.29點，漲0.02%；深成指報9247.07點，跌0.11%；創指報1827.68點，跌0.27%。
工業和資訊化工作會議，2024年要加速培育新興產業，瞄準人形機器人產業，機器人概念異動拉升，宇環數控觸及漲停，新興裝備、珠城科技、鋒龍股份漲超5%。
航運概念上拉，國航遠洋漲超7%，寧波遠洋、華光源海、海通發展、錦江航運、中遠海特等跟漲。消費性電子板塊震盪走強，珠城科技漲超12%，捷榮技術漲超8%，惠威科技、佳禾智能、億道信息、天鍵股份等跟漲。
中船系概念股動起來，中國海防漲停，久之洋、中船漢光、昆船智能、中船應急齊揚。（編輯：張嘉倚）
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