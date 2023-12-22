【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本央行曾預估，當地物價漲幅接近2023年末時，可望暫時趨緩不會上揚。結果，11月CPI（消費者物價指數）真的比10月時明顯下降。

根據日本官方資料，不包括鮮食在內的核心CPI跟去年同期相比，只有上漲2.5%，10月是意外增加2.9%，更早的9月則是2.8%。下滑的原因，是因為能源成本大幅減少，還有加工食品價格緩漲所致。

同時，同時不計入新鮮食物與能源價格的核心再核心CPI，上個月也降到3.8%，是3月以來最低的。日本11月的通貨膨脹，跟日前公布的東京物價走勢一樣，都是往下。

若日本通膨未來發展如同央行行長植田和男預期般，那麼日本將出現自2007年以來，首次調升利率的情況，故專家學者間已有3分之2臆測，日本最快在2024新財年開始的4月升息。

日本物價在2020新冠疫情元年時，幾乎都是負成長，但從2021下半年就從零開始攀升，然後在2023年初衝破4%。之後，便一路下降並往日本央行的目標價2%靠攏。

日本的現況是，由進口成本推升的物價上漲動力正在減弱，有加薪的上班族也愈來愈多。在物價緩漲下，民眾的消費意願也比較高，像是這次報告中，服務項目就上漲2.3%。因此，由需求端所帶動的通膨，應該不久就可看見。