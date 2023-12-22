【時報記者張漢綺台北報導】潤德(6881)送件申請股票櫃檯買賣。

潤德成立於民國80年11月，主要業務為室內裝潢與庭園綠化設計及施工、展示會場和博覽會場之設計與布置，以及傢俱銷售、組裝及進出口等，董事長為簡滄圳，總經理為盧玉璜，112年前3季稅後盈餘為1.09億元，每股盈餘為8.09元，累計前11月合併營收為13.45億元，年增41.53%。

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