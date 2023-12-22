【時報-台北電】消費低迷，周四ICE棉花期貨續跌；受到中國以外的消費市場依舊低迷的影響，反映出服裝相關行業下游疲軟，以及國際油價與穀物市場下跌，令期棉觸及兩周低點。

鄭棉終止連5跌，由於新棉加工量遠超去年，但皮棉成本依舊偏高，下游棉紗市場交投逐漸回溫，令期價漲近1%。

終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.1%，報每磅79.13美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.56%，報每公噸15375人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)

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