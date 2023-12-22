軍公教年終獎金拍板！行政院日前函致全國各機關，軍公教年終獎金將於明（2024）年農曆春節前的1月31日入帳，除了固定1.5個月年終，還有考績獎金，以約75%考績可列甲等推算，全台73萬名的軍公教人員中，約近55萬人可多領1個月的考績獎金，等於合計將有2.5個月的大紅包入袋。

根據「112年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終獎金於春節前10日（2024年1月31日）一次發給，而行政院已於18日發函給全國中央與地方各機關，軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期。

至於各機關考試錄取分發訓練或學習人員、約聘人員、職務代理人、臨時人員、應徵服替代役或接受常備兵役軍事訓練結訓役男等，也將依規核發年終獎金。

除了1.5個月年終獎金，考績獎金部分，由於全國各機關完成考績作業時間不同，因此考績獎金發放的時間也不一，原則上都是在農曆春節前入帳。依規甲等考績獎金1個月，加上年終，等於有2.5個月獎金入帳；乙等考績獎金為0.5個月，加上年終獎金，也可領到2個月。

此外，軍公教雖自明年元旦起加薪4％，但薪資是採「事先」發放，當月薪水固定1日入帳，雖然明年總預算已三讀，不過距離明年1月的發薪日只剩不到10天，明年1月1日恐來不及入帳。

以2022年軍公教加薪時為例，當年總預算案是1月28日經立法院三讀通過，總統於2月18日公布，在3月才補發1、2月的加薪差額，這次補發時間，各機關作業時程不同，最快是隨2月薪資發放，但不會跟年終獎金一起發給。