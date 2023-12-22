時報-台北電】美GDP下修，周四紐約期金漲近1%；美國稍早公布的第3季國內生產毛額(GDP)成長率下修，加深市場對聯準會(Fed)明年3月可能降息的機率增溫，而10年期公債殖利率下滑近五個月低點，加上美元下跌0.5%，同步令金價止跌反彈。
分析師表示，第3季GDP增年率終值為4.9%，低於市場預期與先前公布的5.2%，另外美勞工部統計，上周初領失業救濟金人數小幅攀升，但仍保持歷史低點附近，市場仍盼望Fed明年可降息。
終場收盤報價，2月黃金漲3.60美元，報每盎司2051.30美元，3月白銀跌0.04美元，報每盎司24.59美元，1月白金跌3.70美元，報每盎司970.30美元，3月鈀金漲1.30美元，報每盎司1228.20美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)
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