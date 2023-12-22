【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●Nike周四盤後股價崩跌11.60%，報108.32美元。在稍早的一般交易時段收漲0.91%，報122.53美元。該運動用品業龍頭上季營收不如市場預期並下修全年營收預測。此外，Nike宣布將減少主要產品線的供應以管控成本，目標是3年撙節20億美元。

Nike公布2024財年第二季（截至2023年11月30日）營收年增1%，為133.88億美元，不及市場預估的134.3億美元，且排除匯率因素後年減1%。經調整後，每股盈餘年增21%，為1.03美元，優於市場預期的0.85美元。

該公司最新預測2024會計年度全年營收僅成長約1%，較先前預期的實現「中間個位數」增長更為悲觀。Nike表示，下修財測是因為消費者支出趨於謹慎、線上業務轉弱，以及促銷活動增加。

Nike並宣布將透過縮減部分產品供應、改善供應鏈、減少管理層級及擴大引進自動化等舉措，在未來3年內減少開支達20億美元。

●蘋果周四收跌0.08%，報194.68美元，在科技股普遍上漲的盤勢中顯得尤其疲弱，並成為唯一收黑的重磅科技股。該消費電子巨頭周四宣布，阻止ITC裁決生效的努力未能取得成功，即起停止Series 9和Ultra 2這兩款最新Apple Watch在美國的所有銷售活動。此外，據外電報導，由於部分Apple Watch在美國遭到禁售，蘋果將無法為已經出售、保固期結束的部分Apple Watch型號提供零件換新與維修服務。

美國國際貿易委員會（ITC）在今年10月底做出裁定，以血氧監測功能侵犯醫療設備公司Maimo的專利權為由，禁止蘋果進口具有這項功能的Apple Watch。基於專利侵權問題，蘋果周一宣布將暫停在美國銷售Series 9和Ultra 2等兩款最新Apple Watch智慧錶，這恐將不利於該公司在年底旺季的銷售表現。

●美國電動車類股同步走高，特斯拉漲2.98%、Lucid Group漲1.64%、Rivian Automotive漲1.73%。《華爾街日報》周三晚間援引知情人士報導，美國拜登政府正在討論提高部分中國商品關稅，包括電動車。

●航太工程設計與零組件製造商Triumph Group宣布將以7.25億美元價格將旗下零件業務賣給AAR Corp，周四股價飆漲32.9%。

●黑莓第四財季營收展望意外疲弱，在美掛牌股票大跌12.7%。