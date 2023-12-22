【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在連漲兩天之後，歐股周四收盤下跌，因為投資人對於全球央行明年降息的押注，進行了重新的檢視。
周四泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.0點或0.21%，為476.94點，幾乎所有的地區股市都出現持平或小幅下跌。汽車股和房地產股跌最多，分別下跌約0.8%；醫療健康股則逆勢上漲0.2%。
德國股市下跌0.3%，此前一項調查顯示，德國12月零售傷的信心下滑，表明聖誕購物季未能提振信心，對未來幾個月的預期仍黯淡。
由於投資人增加了風險偏好，推進Stoxx 600指數在上周創下近11個月高點。然而Scope Markets市場分析師Joshua Mahony指出，隨著年底聖誕節的前景出現黯淡，歐洲市場翻黑。市場已經難以理解聯準會成員努力抑制降息預期的努力，因為近期能源價格的上漲，增添了未來通膨再起的風險。
隨著安哥拉(Angola)退出OPEC集團，油價上漲1%，延續了紅海危機引發緊張情緒所帶動的漲勢。
歐洲央行(ECB)副行長Luis de Guindos在周四說，現在討論降息還為時過早。
美國每周申請失業救濟的人數小幅增加，顯示出美國的經濟實力，並帶動了華爾街周四的上漲。
英國的Harbour能源上漲21%，報295英鎊；稍早該公司同意與巴斯夫(BASF)和LetterOne以112億美元收購Wintershall Dea的「非俄羅斯」油氣資產。
義大利能源公司Eni同意以100億歐元，將低碳和零售部門Plenitude的9%股份出售給瑞士的EIP(能源基礎建設合作夥伴)。Eni股價收盤持平。
德國商業銀行獲得歐洲央行批准6億歐元的股票回購計畫，股價上漲1.3%。
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