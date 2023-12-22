【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0953元，較前一交易日升值0.59分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0953元，1歐元對人民幣7.8160元，100日元對人民幣4.9988元，1港元對人民幣0.90862元，1英鎊對人民幣9.0070元，1澳大利亞元對人民幣4.8271元，1新西蘭元對人民幣4.4721元，1新加坡元對人民幣5.3511元，1瑞士法郎對人民幣8.2922元，1加拿大元對人民幣5.3468元，人民幣1元對0.65479馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.9340俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5867南非蘭特，人民幣1元對182.59韓元，人民幣1元對0.51751阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52858沙特里亞爾，人民幣1元對48.9720匈牙利福林，人民幣1元對0.55423波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9552丹麥克朗，人民幣1元對1.4213瑞典克朗，人民幣1元對1.4474挪威克朗，挪威人民幣1元對4.10??367土耳其里拉，人民幣1元對2.4021墨西哥比索，人民幣1元對4.8874泰銖。(編輯：廖小蕎)

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