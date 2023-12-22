【時報-台北電】美Fed續放鴿預期，美股強彈，台積電ADR漲2.51%。台積電(2330)今開盤漲5元，台股同步開高。但上攻動能減緩，資金轉到「雙D」族群，上檔17600點出現反壓。台積電同步受制5日線反壓。
台積電今早反彈，以及費半指數在美光帶動表現強勢下，激勵今日台股記憶體族群南亞科(2408)等股的表現，加上面板股友達(2409)走升，低基期的雙D領隊，AI族群的一軍廣達(2382)則欠缺續攻動能；航運股長榮(2603)開高但未突破本波高，由陽明(2609)續揚撐盤。整體來看，台股早盤穩盤向上，但動能趨緩。盤中指數漲70點至17613點，挑戰短均線。目前站回10日線(約17565點)，但5日線(約17597點)並未站穩。集中市場約漲30點至17575點附近。
美國第三季GDP終值下修，強化Fed續唱鴿預期，四大指數全數收漲，漲幅介於0.87%至2.77%。
周四台股早盤最低跌193點至17442點，回測月線獲得支撐，終場加權指數下跌91.46點，收在17543.74點，成交金額約3285億元。
國票投顧表示，周四台股以下影線紅K作收，拉出89點的下影線，意味當前多方氛圍並未消逝，此外成交量穩定於3000億元之上，顯示資金相當充沛，惟台股創今年新高後，追價動能開始趨緩，使短線走勢轉趨震盪，預期後續消化獲利了結賣壓後，將有望再次展開新一波攻勢。操作建議，近期跌深AI伺服器概念族群，資金持續進駐；另貨櫃航運受到巴拿馬運河受阻加上紅海危機，歐洲線下月開始將調漲運價，創疫情以來最大漲幅，短線有助吸引資金停泊，當前仍可偏多因應。
本周經濟數據，主要集中在台灣時間12月22日，當晚美國將公布核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。
凱基投顧表示，周四大盤失守短期均線並留下空方缺口(17597~17552點)，但卻力守月線帶有下影線作收，接下來若能在1~2日內突破17597點將缺口迅速回補，將有助持續守穩月線，而後在伺機表態上攻。
電子股指數與代表傳產的非金電指數維持在月線之上，技術面強勢，其中筆記型電腦與貨櫃航運類股為多方指標。（編輯：沈培華）
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