【時報-台北電】香港信報訊，2023年11月，人民幣全球支付占比達4.6%超車日圓，從2022年初以來，再度躍升國際支付第4大貨幣。美元當月占比47%，領先地位屹立不搖。

環球銀行金融電訊協會(SWIFT)最新數據顯示，人民幣全球支付占比自10月的3.6%成長至4.6%，不僅刷新自身紀錄，更超越日圓占比3.4%。(編輯：廖小蕎)

#時報 #日圓 #超車 #人民幣全球支付 #大陸金融