【時報-台北電】需求減少，周四BDI指數連7黑；因太平洋區需求有所減少，且部分船東急於在耶誕節前安排船期，貨主壓價力度較大，加上紅海遇襲事件致許多船隻持續避開該地區或取消合約，故波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續7個交易日收黑。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌63點，收2087點，跌幅2.9%；海岬型運費指數(BCI)下跌169點，收3361點，跌幅4.8%；其平均日租金為每艘27872美元，減少1406美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌2點，收作1915點，跌幅0.1%，其平均日租金為每艘17236美元，減少16美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌19點，收作1378點，跌幅1.4%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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