台灣房價居高不下，不少人則棄新建案，先從轉向老房，盼能以較低的價格擁有自己的家。然而地產網紅Sway卻示警，若是跟投機客購買2手老屋，不但有可能成為房價高漲的幫兇；同時還有機率買到金玉其外、敗絮其中的房子。
Sway近日在個人臉書粉絲專頁《Sway房市觀測站》以「買到投機屋，你當了房價高漲的幫兇，還有可能拿不出頭期款」。他指出，自己說了很多次，不要跟投機客買房，因為這些人可能把老屋表面裝潢美美的，然後再短期轉手賣掉，「但簡易的裝潢用了甚麼爛材料？那層皮後面隱藏了多少的漏水壁癌？」這些都是乍看之下難以發現的。
此外，Sway還從實價登錄上找到例子，一間屋齡49年老屋，5個月轉手，價格從800萬漲至1100萬，差了300萬；另外一間屋齡30餘年老房，半年轉手，價格則從1000萬飆升到1225萬，亦差了225萬。
Sway語重心長表示，如果民眾買這種房簽約進了履保，要辦理銀行貸款，銀行鑑價很有可能就會以短期買賣前的最低價為基礎貸款給你，到時候口袋要掏出更多的頭期款，屆時手頭沒有更多的資金，大概就只能欲哭無淚了。Sway最後提醒，「屋主持有不到一年就買賣，是不會查實價登錄嗎？」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：