台灣房價居高不下，不少人則棄新建案，先從轉向老房，盼能以較低的價格擁有自己的家。然而地產網紅Sway卻示警，若是跟投機客購買2手老屋，不但有可能成為房價高漲的幫兇；同時還有機率買到金玉其外、敗絮其中的房子。

Sway近日在個人臉書粉絲專頁《Sway房市觀測站》以「買到投機屋，你當了房價高漲的幫兇，還有可能拿不出頭期款」。他指出，自己說了很多次，不要跟投機客買房，因為這些人可能把老屋表面裝潢美美的，然後再短期轉手賣掉，「但簡易的裝潢用了甚麼爛材料？那層皮後面隱藏了多少的漏水壁癌？」這些都是乍看之下難以發現的。

此外，Sway還從實價登錄上找到例子，一間屋齡49年老屋，5個月轉手，價格從800萬漲至1100萬，差了300萬；另外一間屋齡30餘年老房，半年轉手，價格則從1000萬飆升到1225萬，亦差了225萬。

Sway語重心長表示，如果民眾買這種房簽約進了履保，要辦理銀行貸款，銀行鑑價很有可能就會以短期買賣前的最低價為基礎貸款給你，到時候口袋要掏出更多的頭期款，屆時手頭沒有更多的資金，大概就只能欲哭無淚了。Sway最後提醒，「屋主持有不到一年就買賣，是不會查實價登錄嗎？」