新的一年即將來臨，適逢傳統華人社會最重視的龍年，大古鑄鐵推出全新生肖壺「威龍光曜」，霸氣金龍紋飾搭配經典玄黑壺身，不論是自己收藏、送給重要長輩都十分合適，除了祥瑞的寓意、更有健康的附加價值。

龍在東方文化中扮演著重要的角色，象徵著權威、力量和尊貴地位，「威龍光曜」將這些元素與鑄鐵壺結合，呈現出獨特的藝術風格和象徵意義，讓鑄鐵壺不再只是煮水或沖茶的器具，更是一件象徵著文化意義和龍年祝福的藝術品。

此外，經中山醫學大學研究證實，經大古鑄鐵壺煮過的水，不僅可釋放人體較易吸收的鐵離子，還有幫助維護腸道益菌健康環境、提升心臟抗氧化酵素等好處，是能夠使用一輩子的健康獻禮。

搶攻年節送禮商機，有著2.3L大容量的「威龍光曜」鑄鐵壺22日起也啟動限時八天的預購優惠，原價14,800元，預購優惠只要12,880元，再享三重預購好禮：預購即贈價值350元的龍年限定紀念紙鎮乙個、1,000元現金抵用券乙張（於下次消費使用），另享免費文字雷雕服務，讓您將祝福的話語銘刻於鑄鐵壺上，更添送禮心意。

詳細預購資訊，請洽大古鑄鐵官方網站或免費客服專線：0800-00-9485。