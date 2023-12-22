台灣麵食品牌－松園食品堅持生產製造健康麵食，參與經濟部發展署淨零碳排計畫，榮獲TQF第10屆「永續楷模」表揚，為食品產業界樹立永續典範，同時榮獲HACCP食品金讚獎「食品安全傑出獎」，松園母公司－國倉食品機械廠董事長王健蒼也榮獲台灣食品科學技術學會頒發「傑出食品企業家獎」，勇奪三項食品界及ESG永續最高榮譽大獎。
松園食品副總經理陳雅智表示，感謝評審肯定，松園將持續秉持健康飲食、品質安全嚴格把關，堅持原食初心、做到最好。
陳雅智也強調松園食品工廠通過HACCP食品安全工廠、ISO 22000食品安全標準、無添加防腐劑、FSSC22000等驗證，只為讓顧客可以吃到最純粹的健康及安心。
年節將至，松園食品結合民間信仰、台灣料理及日本蕎麥麵，攜手鎮瀾宮聯名，推出「鎮瀾宮聯名－紫氣東來」年節禮盒，強調快煮即食，日本蕎麥麵拌入全素的三杯雞醬汁後，含有淡淡的九層塔香，麵體口感更滑順，每一口都嘗得到三杯雞風味，不論葷食或素食者都會一吃上癮的傳統台灣味。
松園食品熱賣麵食禮盒，包括：櫻禮盒、滴雞精手延麵禮盒、宇治抹茶麵禮盒、巡茶趣禮盒等，極具有台灣味和健康麵食的年節送禮代表，目前除了在松園食品官網販售，同步在電子網購通路均可購買。
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