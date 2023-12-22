後疫情時代，人與人接觸頻繁，雖不須再提心吊膽害怕外出，但抗菌清潔已深化為日常一部分，洗衣機單純的洗脫烘功能已無法滿足現代需求，為消除看不見的細菌，為不同衣物與需求打造適合行程，歌林推出11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機，守護「衣」家人健康。
歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機具備18種功能行程，可抑菌防蟎的「蒸氣除菌」、「除蟎洗」、「高溫洗」，讓過敏源遠離全家人，可偵測衣量選擇適當水量的「智慧洗」，簡單洗衣好幸福。改變對衣服守護的觀念，讓歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機幫你hold住，支援「15分快洗」、「60分洗脫烘」、「單脫水」、「單烘衣」多種行程，快速解決各種臨時需求，提供四段水溫與五段轉速。
歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機採窄身設計，寬度不超過60公分，更貼近現代居家空間，質感外型更是美宅最佳首選。都會地區人口密度高，為避免夜晚洗衣吵到鄰居，馬達降噪能力是重要考量，歌林採用BLDC變頻馬達，無刷機芯，有效降低噪音，洗淨不擾鄰，強力高段轉速可達1,400rpm，旋轉動力十足，脫水超俐落，榮獲金級省水標章，讓洗滌更加省錢環保。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：