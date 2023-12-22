後疫情時代，人與人接觸頻繁，雖不須再提心吊膽害怕外出，但抗菌清潔已深化為日常一部分，洗衣機單純的洗脫烘功能已無法滿足現代需求，為消除看不見的細菌，為不同衣物與需求打造適合行程，歌林推出11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機，守護「衣」家人健康。

歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機具備18種功能行程，可抑菌防蟎的「蒸氣除菌」、「除蟎洗」、「高溫洗」，讓過敏源遠離全家人，可偵測衣量選擇適當水量的「智慧洗」，簡單洗衣好幸福。改變對衣服守護的觀念，讓歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機幫你hold住，支援「15分快洗」、「60分洗脫烘」、「單脫水」、「單烘衣」多種行程，快速解決各種臨時需求，提供四段水溫與五段轉速。

歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機採窄身設計，寬度不超過60公分，更貼近現代居家空間，質感外型更是美宅最佳首選。都會地區人口密度高，為避免夜晚洗衣吵到鄰居，馬達降噪能力是重要考量，歌林採用BLDC變頻馬達，無刷機芯，有效降低噪音，洗淨不擾鄰，強力高段轉速可達1,400rpm，旋轉動力十足，脫水超俐落，榮獲金級省水標章，讓洗滌更加省錢環保。