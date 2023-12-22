追劇、連線遊戲已經成為現代人主流休閒，液晶顯示器規格也持續升級，追求更細緻的畫質與飽滿色彩表現。歌林全新QLED 4K聯網液晶顯示器，採用量子點技術，打造多層次的豐富色澤，見識前所未有的「量」麗之美，讓美「視」成真。
歌林QLED 4K聯網液晶顯示器，透過最新量子點技術，擴大色彩覆蓋範圍，DCI-P3色域標準提升32％（相較傳統LED），搭配4K UHD面板，解析度達3,840×2,160像素，具備HEVC高效率視訊編碼（H.265），大幅提升傳輸效能，確保高畫質的流暢輸出。
歌林QLED 4K聯網液晶顯示器，內建串流平台外，還有影像輸出流暢播放的功能，精彩緊張時刻，畫面不卡頓，加上低藍光護眼調控，讓全家一起追劇、玩遊戲，聯起全家人簡單的幸福吧！
搭載四核心CPU和雙核心GPU，強大處理能力有效減少畫面聲音不同步。HDMI端子達四個，可支援可變更新率（VRR）、自動低延遲模式（ALLM）、增強音訊回傳通道（eARC）等功能，有效避免遊戲畫面卡卡問題，盡情娛樂不受干擾。
採用Google官方授權androidtv 11系統，內建Netflix、YouTube等串流影視平台，掌握時下流行影劇內容。遙控器支援語音助理與快捷鍵，不論是一鍵抵達想看的串流平台，或聲控搜尋內容，操作簡易，還可透過Chromecast無線投屏功能，投放手機、平板、電腦上，用大螢幕回味生活點滴。
科技日新月異，但它的終點始終是為人們創造簡單的幸福，最好看的螢幕，就是全家聯在一起的那一幕，用歌林QLED 4K聯網液晶顯示器，讓生活好視成真。現在買歌林液晶顯示器限定機種，即可享LiTV線上頻道多達400台，免費享受30天。
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