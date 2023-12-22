憶聲電子集團（3024）成立於1976年，資深上市公司自早期時鐘收音機、手提音響等車用電子產品起家，品質深受市場喜愛及肯定，躋身為移動影音產品的領導廠商，事業版圖穩健茁壯並擴及全球，發展出車用電子、品牌經營、資產活化等三大事業群，今年憶聲電子集團成立第47年，秉持著「客戶的滿意來自於Action（憶聲）」，創造無處不在的生活（娛樂）連結，提供消費者更方便使用、更消費得起的產品，讓生活變得更加簡單、幸福。

憶聲電子旗下歌林家電品牌也邁向第60年，1960年代歌林以拉門式電視機起家，製作中視《金曲獎》歌唱節目，以「歌林唱片」發行黑膠唱片，曾孕育多位知名歌星鳳飛飛、鄧麗君等人，陪伴台灣人走過一甲子的歲月與回憶；2012年憶聲電子取得歌林品牌所有權及售後服務「瑞林科技」經營權，負責歌林的生產、企劃、品保、廣宣、業務營運工作，以完整品牌售後服務機制，滿足消費者對品質與服務的保障。

因應市場變化與重視消費者需求，歌林家電持續推出全方位智慧家電，滿足現代人生活趨勢需求，從冷氣、冰箱、洗衣機到液晶顯示器，更有各式實用生活小家電，最新上市透視旋風氣炸鍋（KNJP-SD2063）擁有5公升大容量，放入整隻烤雞也不成問題，透明視窗讓料理過程一目了然，且能有效瀝除9成油脂，達到外酥內嫩的口感，是年末多人聚餐的健康好選擇。

另外，過年團聚少不了的還有這一鍋，歌林4公升鴛鴦料理鍋（KHL-SD2368）採用食品級不沾鍋塗層，通過SGS測試，吃鍋更安心，左右獨立控溫設計，可分區單獨使用，火力調整自由，無論是想文火悶煮還是大火爆炒，用歌林鴛鴦料理鍋輕鬆解鎖多款美食。廚房小家電除了要實用，可愛俏皮的外觀更能為生活品味加分，歌林拉霸果汁機（KJE-SD3004），使用拉霸搖桿外型設計，讓打果汁也能充滿趣味，一機即贈玻璃梅森杯和Tritan隨行杯雙杯，隨心所欲使用，3D六葉刀座搭配強力馬達，轉速達20,000rpm可打碎冰，製作冰沙好簡單。

「簡單的幸福」是歌林全力推動的品牌主張，希望結合台灣優質智慧、用心服務，帶給大眾更好的生活，讓更多大眾能夠感受到本土家電品牌的努力及創新。