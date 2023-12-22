弱勢扶助、高齡關懷，綠背心志工長相左右。中信金控旗下子公司台灣人壽志工參與公益活動不遺餘力，不僅送米食溫暖偏鄉弱勢，也陪伴高齡長輩輕旅行、體驗國球揮棒熱血，2023年志工服務人次逾7,500人，公益投入受惠人次近5.5萬人，堪稱是台灣人壽ESG最佳代言人。

為讓「高齡活躍」、「健康促進」成為生活的日常，台壽連續兩年攜手畢嘉士基金會舉辦「老友好友輕旅行」，志工一對一陪伴屏東日照中心行動不便的長輩遠征海生館。難得出遊的秀鳳阿嬤，一馬當先推著助行器往前衝，歷經多次脊椎手術的她，為了出遊積極復健，讓志工挽著她的手，穿梭海生館觀賞各類海洋生物、拍照留念，也留下燦爛的笑容和美好的回憶。

志工也陪伴失智失能爺奶分組烘焙布丁、手作尤加利葉草本按摩槌，有的上演「四手連搓」棉花和尤加利葉，有的長輩直接聲控志工調配布丁液、倒入模具再放進烤箱，青銀共融十分逗趣，亦透過「多元輔療」達成健康促進。

志工宜婷分享和去年一起逛街的阿嬤重逢，見到阿嬤穿著當時添購的衣服，讓她好感動。志工獻文深刻體會日照中心促進長輩體能及社會參與的用心，計畫讓自己奶奶也參與日照中心課程，減緩身體和記憶退化速度。

台灣人壽期望志工DNA深植於每位員工，綠背心志工愛心足跡遍及全台，連兩年攜手中華基督教救助協會「1919食物銀行」，挽袖打包米、麵、洗衣粉等民生物資，今年發放給大台中2,500名弱勢家庭。七年來力挺畢嘉士基金會「到宅沐浴」服務，完成屏東偏鄉失能長輩尊嚴洗澡的心願；連續第九年捐贈微型保險，為近4.7萬名身心障礙保戶撐起保障防護網，累積總投入保險額度逾668億元。

台灣人壽表示，多年來挹注多元資源，善盡企業社會責任，期許透過志工活動拋磚引玉，驅動公益，身體力行「We are family」。