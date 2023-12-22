「2023投資韓國高峰會（Invest Korea Summit）」首度從首爾移師到釜山舉辦，且不同於過往「625戰爭（韓戰）」成為關鍵詞，峰會上，韓國總理韓德洙、釜山市長朴享埈，乃至於投資韓國（Invest Korea）代表金泰享的開場白，都不約而同的指出，韓國是從「625戰爭」的廢墟中崛起。

會提及70多年前的「625戰爭」，是因近來多起地緣政治的衝突嗎？當然，當北韓的飛彈時時對準韓國時，韓國政府確實會是地球上對地緣政治最為敏感的國家。然而，會把70多年前的「625戰爭」拿出來提，很大一部分的原因是「釜山」。

釜山，是韓國第二大城市，是許多外國觀光客在首爾之外的首選，釜山擁有不同於首爾的獨有且多元文化底縕，其實是源自於韓戰背景下的產物。在韓戰期間，釜山曾作為臨時首都，收容了大量的難民。

在釜山，有一座全球唯一的一座聯合國墓園—在韓聯合國紀念公園（United Nations Memorial Cemetery in Korea），1955年11月時，韓國國會為了報答壯烈犧牲的聯合國軍官，決議將墓園（公園）指定為聖地，並永久寄贈給聯合國。

在占地面積14公頃，設有2,300個墳墓，分別設於22個按陣亡士兵國籍區分的區域的公園，不只是聖地，如今也成為釜山的景點之一，也不只是外國觀光客，更多的是釜山以外的韓國人，而且大多為上了年紀、知道625戰爭的韓國「老人家」。

UN紀念公園，有很鮮明的戰爭標識。而「甘川洞文化村」是釜山規劃最完整的壁畫村，這座色彩繽紛的村落，韓戰期間，其實是其中一個難民村，2009年，為了洗去難民村標籤，當地居民、政府及多位藝術家一起推動了城市再生工程，才有了現在的「甘川洞文化村」的景點。

說到與難民相關的還有「國際市場」，如今也是不少觀光客會走訪景點之一。在韓國電影史上第二賣座的電影《國際市場：半世紀的諾言》，就是講述因韓戰失算的父子相約在國際市場會合的故事。由於鄰近至今都相當繁榮的南浦洞，韓戰時期，難民為求謀生，多聚集在「國際市場」做生意或求職，也因此成為當時許多與家人走失者求助、尋親的其中地點之一。

在釜山，觀光景點的背後，大多都有韓戰產物下的時代悲喜故事。