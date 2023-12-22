「2023投資韓國高峰會（Invest Korea Summit）」首度從首爾移師到釜山舉辦，且不同於過往「625戰爭（韓戰）」成為關鍵詞，峰會上，韓國總理韓德洙、釜山市長朴享埈，乃至於投資韓國（Invest Korea）代表金泰享的開場白，都不約而同的指出，韓國是從「625戰爭」的廢墟中崛起。
會提及70多年前的「625戰爭」，是因近來多起地緣政治的衝突嗎？當然，當北韓的飛彈時時對準韓國時，韓國政府確實會是地球上對地緣政治最為敏感的國家。然而，會把70多年前的「625戰爭」拿出來提，很大一部分的原因是「釜山」。
釜山，是韓國第二大城市，是許多外國觀光客在首爾之外的首選，釜山擁有不同於首爾的獨有且多元文化底縕，其實是源自於韓戰背景下的產物。在韓戰期間，釜山曾作為臨時首都，收容了大量的難民。
在釜山，有一座全球唯一的一座聯合國墓園—在韓聯合國紀念公園（United Nations Memorial Cemetery in Korea），1955年11月時，韓國國會為了報答壯烈犧牲的聯合國軍官，決議將墓園（公園）指定為聖地，並永久寄贈給聯合國。
在占地面積14公頃，設有2,300個墳墓，分別設於22個按陣亡士兵國籍區分的區域的公園，不只是聖地，如今也成為釜山的景點之一，也不只是外國觀光客，更多的是釜山以外的韓國人，而且大多為上了年紀、知道625戰爭的韓國「老人家」。
UN紀念公園，有很鮮明的戰爭標識。而「甘川洞文化村」是釜山規劃最完整的壁畫村，這座色彩繽紛的村落，韓戰期間，其實是其中一個難民村，2009年，為了洗去難民村標籤，當地居民、政府及多位藝術家一起推動了城市再生工程，才有了現在的「甘川洞文化村」的景點。
說到與難民相關的還有「國際市場」，如今也是不少觀光客會走訪景點之一。在韓國電影史上第二賣座的電影《國際市場：半世紀的諾言》，就是講述因韓戰失算的父子相約在國際市場會合的故事。由於鄰近至今都相當繁榮的南浦洞，韓戰時期，難民為求謀生，多聚集在「國際市場」做生意或求職，也因此成為當時許多與家人走失者求助、尋親的其中地點之一。
在釜山，觀光景點的背後，大多都有韓戰產物下的時代悲喜故事。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：