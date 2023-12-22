冷空氣發威，全台各地氣溫驟降，搶攻抗寒商機，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen即日起推出「蒸鮮鍋物祭」主題新菜，主攻多樣海鮮蒸籠料理，以清蒸時令蟹身、象牙蚌以及鮮魚捲等新鮮漁獲，完整保留各類海鮮的原汁原味，周末午晚餐餐期加碼供應松葉蟹腳，一次囊括絕品海韻。暖心鍋物則準備了「草原蒙古羊肉鍋」、「港式胡椒豬肚鍋」、「北海道牛奶五花豬肉鍋」、「藥燉火山排骨鍋」，以及「南洋叻沙咖哩海鮮鍋」等經典火鍋料理，口味遍及大江南北，輪番上陣，加入萬豪旅享家會員則可享有用餐85折優惠，每位成人最低原價1,180元起。

MJ Kitchen廚藝團隊掀起暖冬熱潮，推出多道熱氣蒸騰的蒸籠海鮮及鍋物料理，開蓋即開吃，煨蒸海鮮搭配多款食補火鍋，入口即暖胃。以清蒸方式展現原汁原味，保留海鮮的鮮甜與飽滿，滿載極致海味的時令蟹身、可口彈牙的象拔蚌，以及肉質細緻、滋味甘甜的蒜蓉蒸魚捲，周末午晚餐加碼獻上松葉蟹腳。此外，生食區亦備有鮭魚、鮪魚等多種肥美生魚片，同時準備了大人小孩都喜愛的「酥脆炸蝦」及濃郁炸起司條，用各種不同烹調方式的鮮美漁獲征服消費者的胃。

入冬之際，可謂是民生必需品的火鍋，MJ Kitchen 也準備了多款風格鍋物輪番上陣，在地系列提供有著獨特中藥材香氣的「藥燉火山排骨鍋」，選用了本地帶皮帶骨羊肉的「岡山羊肉爐」，以及辛香麻爽的「臭豆腐毛肚鍋」，祛寒滋補。酸爽帶勁的「東北酸菜白肉鍋」，健胃又排毒。以嫩滑肥羊搭配豐富蔬菜燉煮的「草原蒙古羊肉鍋」，將大漠風貌濃縮於鍋物之中，湯韻清爽且回甘，而以老母雞湯作為底蘊的「港式胡椒豬肚鍋」，滿溢濃郁胡椒香氣，湯底醇厚濃郁，同時也少不了奶香四溢的「北海道牛奶五花豬肉鍋」，以及香辣誘人的「南洋叻沙咖哩海鮮鍋」等特色火鍋。 即日起，凡加入萬豪旅享家Bonvoy會員的賓客更可享有用餐85折優惠。