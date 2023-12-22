兆豐投顧2024年看好投資趨勢

兆豐證券21日舉辦「掌握投資 贏向2024投資展望說明會」，龍年台股投資除了基本面外，還需要密切追蹤內外資法人的籌碼動向，影響國際資金的首要關鍵，仍在於聯準會（Fed）的利率政策走向，特別是外界對於降息時機的預測。

而2024年投資聚焦，兆豐投顧看好「3A、2C」五大亮點類股與產業，明年指數預期挑戰新高破歷史高點突破18,619，直逼「萬九」。

兆豐投顧董事長李秀利表示，龍年投資聚焦於「3A、2C」五大亮點投資趨勢，3A包括AI伺服器、AI-ADAS（車電人工智慧駕駛安全系統）、AI軟硬體服務；而2C則指CPO共同封裝光學元件、潔淨能源（CLEAN，綠能與儲能）。在相關產業值得留意的，包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC設計、網通、光通訊、電子零組件、風電與重電等類股。

關注個股方面，新科技AI半導體可關注台積電、世芯、創意、智原、力旺、譜瑞、信驊、聯發科、京元電；伺服器（晶片、組裝、滑軌、散熱）有廣達、光寶科、欣興、金像電、健鼎、健策、奇鋐、全新、台光電、台燿、川湖、台達電、緯穎、嘉澤、智邦。新能源、綠電儲能風電則有世紀鋼；高股息標的則有聯電、聯詠。

李秀利指出，Fed降息將對全球主要股市、匯市和債市產生連動影響，期待降息刺激消費復甦，帶動AI、半導體、綠色能源等亮點產業的營收和獲利雙重成長。整體來看，2024上半年留意景氣復甦情況、地緣政治議題，下半年則反應降息、旺季效應，以及美國總統大選。

兆豐投顧專業副總經理黃國偉觀察，台股已經接近歷史高點18,619點，展望2024年，對台股行情抱持「中性偏正向」看法。影響台股的重大因素之一為Fed貨幣政策，根據CMIE FedWatch tool截至12月中旬數據顯示，預計到2024年5月1日的FOMC會議，降息的可能性約為80％。

然而，由於通膨數據難以達到預期目標區間，且大多數機構如IMIF，並未預測美國經濟將出現衰退，若在2024年6月後啟動降息，對風險資產評價上升將具有利好作用，以及若國際美元將因此走弱，資金將流向新興市場，其中包括台股受惠。

綜觀來看，總體經濟在2024年不致出現大幅變動，但台灣半導體產業復甦力道強勁2024年企業獲利佳，美國總統大選也是牽動金融市場的重要因素，將有利台股表現。