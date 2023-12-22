柏諦集團承載感恩回報社會的心境，且遵循「敬天愛地，愛惜生命」之企業理念，多年來持續投入公益活動，而今年集團更將目光聚焦在「孩童權益及教育」，旗下事業體天華生技與德慈生活教育基金會，今年也針對各式孩童議題展開公益行動。

4月23日天華生技與德慈基金會共同舉辦「第一屆 華籽生根計畫」，號召父母帶著孩子一同走進公園，參與綠化行動，藉此加深孩童對生長土地的自我認同，並從小培養環境永續之觀念，以建立孩童與自然環境更緊密的連結。

10月至11月德慈基金會開辦教育獎助學金「徜徉學海，堅慈不渝」，補助弱勢及身心障礙兒童，讓他們享有同等受教權益，在求學路上不再困難，協助他們實現自我生命價值。

12月8日天華生技與德慈基金會共同籌備比賽經費及營養品物資，贈予「國立台南大學附屬啟聰學校112學年田徑校隊訓練計畫」，援助具運動潛能之身心障礙學生，促進其身心發展，培養成優異田徑選手。12月9日天華生技與德慈基金會捐贈物資，給予「2023南台中家扶 歲末送暖愛心市集」做為愛心義賣使用，活動於大仁國小及中山國中舉辦，當日義賣收入將全數投入各項扶幼工作，關懷更多需要幫助的孩子及其家庭。

柏諦集團未來將持續帶領旗下事業體，肩負起企業的社會責任，積極推動公益發展，關懷社會每一個角落、讓愛無遠弗屆。