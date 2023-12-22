柏諦集團承載感恩回報社會的心境，且遵循「敬天愛地，愛惜生命」之企業理念，多年來持續投入公益活動，而今年集團更將目光聚焦在「孩童權益及教育」，旗下事業體天華生技與德慈生活教育基金會，今年也針對各式孩童議題展開公益行動。
4月23日天華生技與德慈基金會共同舉辦「第一屆 華籽生根計畫」，號召父母帶著孩子一同走進公園，參與綠化行動，藉此加深孩童對生長土地的自我認同，並從小培養環境永續之觀念，以建立孩童與自然環境更緊密的連結。
10月至11月德慈基金會開辦教育獎助學金「徜徉學海，堅慈不渝」，補助弱勢及身心障礙兒童，讓他們享有同等受教權益，在求學路上不再困難，協助他們實現自我生命價值。
12月8日天華生技與德慈基金會共同籌備比賽經費及營養品物資，贈予「國立台南大學附屬啟聰學校112學年田徑校隊訓練計畫」，援助具運動潛能之身心障礙學生，促進其身心發展，培養成優異田徑選手。12月9日天華生技與德慈基金會捐贈物資，給予「2023南台中家扶 歲末送暖愛心市集」做為愛心義賣使用，活動於大仁國小及中山國中舉辦，當日義賣收入將全數投入各項扶幼工作，關懷更多需要幫助的孩子及其家庭。
柏諦集團未來將持續帶領旗下事業體，肩負起企業的社會責任，積極推動公益發展，關懷社會每一個角落、讓愛無遠弗屆。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：