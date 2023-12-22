【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17586.16點，漲42.42點；總計478家漲、193家跌、180家持平；委買4500031張、委賣1938358張；總成交值37.91億元。

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