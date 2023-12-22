時報-商情早報

1.美GDP下修 紐約期金漲近1%。

2.LME:12/21期銅收8595.50美元/公噸，漲13.00美元。

3.NYMEX:2月輕質原油跌0.33美元，每桶為73.89美元。

4.西德州原油跌0.28美元，每桶為73.59美元。

5.12/21BDI運費指數為2087.00。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲1.00美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.08美分，每磅為79.13美分。

8.CBOT:1月黃豆粉跌4.50美元，每公噸為395.40美元。

9.12/21TRJ-CRB下跌0.31，為266.08。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸136.05美元，漲1.03美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美GDP下修，周四紐約期金漲近1%；美國稍早公布的第3季國內生產毛額(GDP)成長率下修，加深市場對聯準會(Fed)明年3月可能降息的機率增溫，而10年期公債殖利率下滑近五個月低點，加上美元下跌0.5%，增加投資者以美元計價的黃金更具吸引力，同步令金價止跌反彈；終場收盤報價，2月黃金漲3.60美元，報每盎司2051.30元；3月白銀跌0.04美元；1月白金跌3.70美元；3月鈀金漲1.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走軟，期銅小漲0.15%；因最大經濟體美國，公布的數據顯示，第三季度經濟增幅下修，增加了明年美國聯邦儲備理事會(FED)可能降息的希望，影響美元指數走跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上揚。終場周四指標期銅上漲13美元；期錫下跌50美元；期鎳上漲34美元；期鋅下跌26美元；期鋁上漲3美元；期鉛下跌16.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-安哥拉退出OPEC，周四歐美原油期貨止3漲，由於安哥拉石油部長表示，OPEC明年進一步削減產量，不再符合該國的利益，將退出組織，引發市場對OPEC限產力度質疑，打壓國際油價回跌，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.33美元，報73.89美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.31美元，報79.39美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求減少，周四BDI指數連7黑；因太平洋區需求有所減少，且部分船東急於在耶誕節前安排船期，貨主壓價力度較大，加上紅海遇襲事件致許多船隻持續避開該地區或取消合約，故波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續7個交易日收黑；其中最新報價BDI指數下跌63點，收2087點，跌幅2.9%；BCI指數下跌169點，收3361點，跌幅4.8%；BPI指數下跌2點，收作1915點，跌幅0.1%；BSI指數下跌19點，收作1378點，跌幅1.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-雙因素影響，周四大阪期膠微幅轉跌；隨著日圓兌美元出現上漲，使得以日圓計價之大宗商品對投資人而言更加昂貴。加上歐美油價昨收轉弱，促使製造商轉向從石油中提取合成橡膠，阻礙了天膠市場走勢，令終場大阪期膠呈現微幅轉跌；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌0.2%，報每公斤240.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.2%，報每公斤145.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.6%，收於每噸13795元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆下跌，因巴西降雨預測，緩解了對全球最大油籽出口國產量損失的擔憂；玉米出現反彈，但在低點盤整，因為德州-墨西哥邊境鐵路過境點的關閉 ，引發市場對美國創紀錄收成可能中斷出口的擔憂，小麥期貨因技術反彈而堅挺，收復了周三的部分大幅跌幅，且美元走弱提供支撐，終場3月小麥漲2.5美分，3月玉米漲2.75美分，1月大豆跌11美分，1月黃豆油跌1.52美分，1月黃豆粉跌4.5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-消費低迷，周四ICE棉花期貨續跌；受到中國以外的消費市場依舊低迷的影響，反映出服裝相關行業下游疲軟，以及國際油價與穀物市場下跌，令期棉觸及兩周低點；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.1%，報每磅79.13美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.56%，報每公噸15375人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-年底需求提升，鐵礦石全面上揚；因最大消費國中國，部份鋼廠希望補充原料，確保臨近的二月農曆新年連續假期期間可以維持持續生產，年底補庫需求強勁預期的支撐，加上庫存緊張，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格全面上揚，但由於前景的不確定性，則限制了鐵礦石價格漲幅。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲3.35%，報每噸127.35美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.49%，報每噸887.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)