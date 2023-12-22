【時報-台北電】台股21日受美股暴殺影響，指數跳空重挫逾百點開出，台積電領跌失守短均，電子權值股不振，盤中一度跌逾190點回測月線支撐，不過在AI、PC及航運族群逆勢撐盤下，指數於月線前收腳，終場下跌91點，以長下影線小紅 K收於17543點。美股最新收盤，美國第三季GDP終值下修，強化Fed續唱鴿預期，四大指數全面彈升，台積電ADR漲逾2.5%，有助台股早盤表現。元大投顧指出，台股21日跳空向下跌破10日均線，來到月線支撐留101點下影線，隨月線開始走平支撐減弱，後續若無快速轉強回補空方缺口，將有向下盤跌的疑慮。
元大投顧表示，美股投資人聖誕節前獲利調節，半導體股賣壓較重，拖累台股跳空開低，盤中雖有跌深股、電腦周邊、貨櫃航運類股撐場，終場仍下跌91點，收17543點。盤面上，美光財測優於預期，記憶體相關南亞科、華東等股價轉強向上；受惠AIPC及1月CES展題材，技嘉、華擎、華碩等表現抗跌。
美股最新收盤方面，美國第三季GDP終值下修至4.9%，投資人預期Fed不久將降息，加上美光財報佳帶動晶片股反彈，四大指數同步收漲，道瓊漲0.87%、那指漲1.26%、費半漲2.77%。
元大投顧分析，今年PCE數據下降幅度優於預期，讓12月FOMC鮑爾記者會透露2024將啟動降息循環，市場樂觀押注可望降6碼遠高聯準會預期，官面出面降溫仍不改氛圍，直到美股接近歷史高點及聯邦快遞、通用磨坊財報不佳，給消費轉佳預期潑了冷水，行情方轉趨震盪。台股方面，周四跳空向下跌破10日均線，來到月線支撐留101點下影線，隨月線開始走平支撐減弱，後續若無快速轉強回補空方缺口，將有向下盤跌的疑慮。布局上應避免追逐短線漲多個股，並嚴控資金部位保持適當彈性為宜。
元大投顧進一步指出，觀察近期盤勢主流股輪動迅速，不過資金找尋布局方向大抵上依循美股強勢股、財報股與短線題材等脈絡。題材方面，1/9起將有CES展，聚焦AIPC晶片、邊緣運算、水冷、自駕車等領域。除此之外，先前被外資連續賣超第一輪AI概念股，隨著股價跌深外資展開回補走強，及展望持續轉佳又有美光釋出優於預期財測的記憶體族群，皆可擇技術面走強伺機布局。(編輯：即時組)
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