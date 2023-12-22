資誠新世代企業家永續會20日舉行「邁向顛峯 成就永續」第四次論壇，主題為「運籌帷幄，洞察千里－風險管理的實踐」，由資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞、宜沛科技公司總經理張之璞及資誠智能風險管理諮詢公司團隊擔任計畫主持人，以分組交流討論的形式探討風險管理之關鍵議題，並透過案例分享，探討企業的永續經營之道與金融業的風險與企業經營。

張晉瑞表示，根據PwC《2023全球風險調查報告》（Global Risk Survey），大多數組織（91％）相信他們能夠平衡成長目標與有效管理風險，但是不同工作角色和職能之間對此觀點存在差異。約半數的執行長和董事會對平衡成長和風險非常有信心，但只有34％的營運長和30％的稽核長持此觀點。不同工作角色對風險的解讀有差異，企業在風險管理上存在領導斷點，需要建立溝通平台來補強。

而根據PwC《2023美國企業領袖脈動調查：營運風險管理》（PwC Pulse Survey: Managing business risks），網路威脅（74％）仍為排名第一的企業風險，其他主要風險包括經濟不確定性依舊存在（72％）以及合適的人才招募不易（71％）。張晉瑞指出，當企業的大客戶、往來銀行、券商在談風險管理，關心的是機敏資料保護、業務持續性和地緣政治帶來的策略影響等議題，企業無法置身事外，否則可能影響貸款融資、策略合作和業務機會。

資誠新世代企業家永續會榮譽會長周建宏表示，風險管理是全球及臺灣企業都非常關注的議題，透過本次論壇探討風險管理的實踐，希望能促進與會者之間的交流與激發創新思維，使會員從中領悟如何打造企業韌性體質，運籌帷幄並洞察千里，以面對變動與不可測的風險。