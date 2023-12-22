在全球推動ESG與減碳趨勢下，各國政府積極展開能源轉型政策，因此依然看好全球電動車及綠能產業未來的成長趨勢，投資人可以採定期定額布局具有政策支持以及長線題材的產業ETF，掌握未來趨勢。
中信綠能及電動車（00896）經理人張苡琤表示，今年前三季全球車用營收穩步年增10％，其中電動車營收年增39％，推估2024全球車用營收年將從2023年的年增9％降至年減1％，反映總經環境逆風，包含利息高漲及總經疲弱等。
然而電動車市場競爭加劇與電池成本下滑，電動車車種普及化且價格較親民，因此2024年全球電動車市場將持續亮麗成長年增25％，滲透率將上揚至19％，全球車用半導體營收將持續超前其他應用，且ADAS與智慧座艙趨勢，持續挹注內容價值提升；另一方面，各國公共充電樁車樁比仍低，2024年充電樁建置將維持高速成長，帶動相關台廠營收成長。
張苡琤指出，綠能則在台電強韌電網計畫發酵下，重電三雄前三季業績報喜，訂單能見度看到未來3至5年，部分長單能見度甚至看到2030年，看好台廠同時受惠美國及台電綠能基礎建設轉型，重電及低壓馬達需求漸趨強勁，台廠陸續投產墨西哥新廠，將亞洲廠產能部分轉移，此舉將就近供應市場以減少長鏈風險，並享關稅優惠，同時搶占市占率。
整體來看，長期仍看好綠能轉型趨勢，同時下檔具殖利率保護，建議投資人可逢拉回分批買進操作。
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