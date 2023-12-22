盤勢觀察：時序進入到2023年度的最後10天，今年相對於其他亞股區域，台股投資報酬率與日股相當搶眼，之所以如此，最主要有二大支撐，一為台股有龐大AI相關族群獲利支撐，二為台股有高股息殖利率4％支撐；展望2024年度這二大支撐仍在，可預期指數也會在高檔有相當大的支撐。

投資策略：雖然台股離年底封關時間還約有一周時間，但先前17,743點高點可能是年度的最高點，主要是12/15日量4,392億元大量，短時間很難見到此量，當周見到17,352億本波上攻以來的最大量，量與指數高點同見高，另一種是量比價先行，或許指數還有新高點，但不會在下周，因為外資放假陸續歸隊不會馬上急搶攻，且年底市場有資金需求不易大買股，除非下周日均量超過3,500億，否則短期無大量，17,743點將是本年度最高點。

如以去年收盤14,137點計算，最大上漲3,606點，最大漲幅約25.5％，其實只有年底前守在17,000點以上，年度報酬率就有20％以上，預期指數將會在前波6月高點17,346～17,743點上下約400點間區間整理以守代攻。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注11月營收或2024年度營運較強者後續發展，從目前已公布11月營收、第三季財報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有IC設計、AI、PCB相關族群、網通、工業電腦、NB、航運、能源、機電、內需消費與部分生技醫療業者等產業公司，由於近期AI PC的新主流族群悄悄誕生，對於電子股又有新的攻擊動能，加上航運股逐漸恢復買盤信心，這二大族群往往較能吸引到投資人青睞，因此未來都有機會伺機再注入新動能，日後可持續觀察。

其二是留意PC相關高股息個股後勢，儘管外資放假中，但台股AI PC相關族群買盤增溫，由於市場預期這部分需求再起，如相關公司又有高股息率者，更是未來上漲的潛在動能，包括華碩、仁寶與優群等股，加上年中的AI股族群已從高檔拉回整理約半年期間，籌碼也逐漸得到穩定歸宿，可特別留意外資歸隊後的買盤為何。

操作建議：留意兩點，1.KD指標向下修正中，9日KD指標自高檔向下來到65與72附近，且MACD在0軸上呈現負柱狀，處於多頭漲多修正格局，要化解上攻需要帶量，在外資放假之際，且投信法人等需要調節部分個股因應資金需求，可預期成交量不會馬上放大，順勢拉回作整理，不會波段大幅修正，但不易再創新高，短期間應以中小型股為主，或避開超高價股。

2.上櫃仍為市場指標，先前上櫃在法人作帳之下，走勢相對上市強，由於前波2022年高點238.92點高點有不小套牢量，因此近期見236.44點後出現回整理，因無出現太大異常，或有機會再挑戰高點套牢區，但這也是要到新年度，因此近期只有一個動作，個股持股調整，近日指數拉回中可再找潛力個股買點，隨法人布局新年度潛力股。