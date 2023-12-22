盤勢觀察：時序進入到2023年度的最後10天，今年相對於其他亞股區域，台股投資報酬率與日股相當搶眼，之所以如此，最主要有二大支撐，一為台股有龐大AI相關族群獲利支撐，二為台股有高股息殖利率4％支撐；展望2024年度這二大支撐仍在，可預期指數也會在高檔有相當大的支撐。
投資策略：雖然台股離年底封關時間還約有一周時間，但先前17,743點高點可能是年度的最高點，主要是12/15日量4,392億元大量，短時間很難見到此量，當周見到17,352億本波上攻以來的最大量，量與指數高點同見高，另一種是量比價先行，或許指數還有新高點，但不會在下周，因為外資放假陸續歸隊不會馬上急搶攻，且年底市場有資金需求不易大買股，除非下周日均量超過3,500億，否則短期無大量，17,743點將是本年度最高點。
如以去年收盤14,137點計算，最大上漲3,606點，最大漲幅約25.5％，其實只有年底前守在17,000點以上，年度報酬率就有20％以上，預期指數將會在前波6月高點17,346～17,743點上下約400點間區間整理以守代攻。
近期盤面觀盤重點有二，其一是關注11月營收或2024年度營運較強者後續發展，從目前已公布11月營收、第三季財報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有IC設計、AI、PCB相關族群、網通、工業電腦、NB、航運、能源、機電、內需消費與部分生技醫療業者等產業公司，由於近期AI PC的新主流族群悄悄誕生，對於電子股又有新的攻擊動能，加上航運股逐漸恢復買盤信心，這二大族群往往較能吸引到投資人青睞，因此未來都有機會伺機再注入新動能，日後可持續觀察。
其二是留意PC相關高股息個股後勢，儘管外資放假中，但台股AI PC相關族群買盤增溫，由於市場預期這部分需求再起，如相關公司又有高股息率者，更是未來上漲的潛在動能，包括華碩、仁寶與優群等股，加上年中的AI股族群已從高檔拉回整理約半年期間，籌碼也逐漸得到穩定歸宿，可特別留意外資歸隊後的買盤為何。
操作建議：留意兩點，1.KD指標向下修正中，9日KD指標自高檔向下來到65與72附近，且MACD在0軸上呈現負柱狀，處於多頭漲多修正格局，要化解上攻需要帶量，在外資放假之際，且投信法人等需要調節部分個股因應資金需求，可預期成交量不會馬上放大，順勢拉回作整理，不會波段大幅修正，但不易再創新高，短期間應以中小型股為主，或避開超高價股。
2.上櫃仍為市場指標，先前上櫃在法人作帳之下，走勢相對上市強，由於前波2022年高點238.92點高點有不小套牢量，因此近期見236.44點後出現回整理，因無出現太大異常，或有機會再挑戰高點套牢區，但這也是要到新年度，因此近期只有一個動作，個股持股調整，近日指數拉回中可再找潛力個股買點，隨法人布局新年度潛力股。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：