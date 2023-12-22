投資人樂觀看待美國聯準會（Fed）轉鴿，美股21日回彈收高，台股今(22)日上漲近70點，最高約來到17613.02點。
台股ADR隨費半指數上漲，台積電ADR收盤漲2.5%，每股報102.55美元，聯電ADR以7.92美元作收，漲幅 1.28%。大陸21日宣布終止ECFA丙烯等產品優惠關稅，明年元旦起停止適用ECFA的關稅減讓，台塑、南亞、台塑化早盤跌近1%。
台股昨日終場下跌91點收在17543點，外資終結連9日買超台股。法人指出，台股盤面題材多，市場預期聯準會降息，外資開始放假，指數在年底前低檔仍有撐盤力道。
道瓊工業指數上漲322.35點或0.87%，以37404.35點作收。標準普爾500指數勁揚48.40點或1.03%，收4746.75點。科技股那斯達克指數揚升185.93點或1.26%，收14963.87點。費城半導體指數大漲110.93點或2.77%，收4118.59點。
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