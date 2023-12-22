＊股東臨時會：宣德、瑞築。

＊法說會：華碩、大山、志信、威健、榮群、誠研、恆大、亞翔、久元、先進光、聚鼎、台虹等。

＊注意股票：恆大、毛寶、陽明、東森、台驊投控、泰金寶-DR、明輝-DR、康那香、華義、大學光等。

＊處置股票：巨有科技。

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：工信、泓格、康全電訊。

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：偉全、中鋼構、鑫永銓、虹堡、晉泰。

＊新股買賣：泰博。

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