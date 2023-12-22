【時報記者王逸芯台北報導】威鋒電子(6756)宣布，新產品VL832 USB4終端裝置控制晶片榮獲USB開發者論壇(USB-IF)的USB4產品認證，VL832支援USB 40Gbps運作，現在已列入USB-IF整合廠商名單(Integrators List)。
威鋒電子VL832獲得USB-IF認證是USB4生態系統中重要的里程碑，作為認證的USB4裝置控制晶片，整合了USB 3.2 Hub、USB 2.0 Hub和DisplayPort輸出功能，它為多功能轉接器和擴展塢等周邊裝置提供了重要的連接性。
威鋒電子表示，在USB4 40Gbps模式下，VL832支援完整的DisplayPort HBR3頻寬(32.4Gbps)，而經過整合的USB 20Gbps Hub，讓多個USB 10Gbps裝置在支援的Host平台上以最高效能運行，這兩項指標的數值是以前使用DisplayPort 替代模式時所能實現的兩倍，因為在支援USB 3.2功能時，DisplayPort替代模式僅提供2條DisplayPort通道。
威鋒電子新市場開發部總監Terrance Shih表示，VL830已被全球近50個客戶設計案採用，從旅行擴充基座到螢幕等，為多樣化的產品提供動能，VL832在此乘勢而上。VL830可用於具有固定式上行口線纜的專案，而VL832的信號完整性有所提升，能更有彈性地支援可拆式電纜的設計。
USB-IF主席兼首席運營官Jeff Ravencraft表示，USB-IF(USB Implementers Forum)作為領先的互連標準，不僅廣為人知且可用性高，更透過健全的測試和認證計劃，讓消費者使用電腦的體驗更加完善，如威鋒電子的產品，即代表在技術上的策略投資得到成功，並對USB生態系統的持續成長和推廣做出了重要的貢獻。
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